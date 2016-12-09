В США впервые с 1993 года снизилась продолжительность жизни

ТАСС (Россия). Ожидаемая продолжительность жизни снизилась в США впервые с 1993 года. Об этом свидетельствует доклад Национального центра медицинской статистики (НЦМС, National Center for Health Statistics).

Неожиданное снижение ключевого демографического показателя связывается, прежде всего, с первым за десятилетие повышением смертности.

Данные в докладе относятся к 2015 году. По его итогам смертность от всех причин в США повысилась с 724,6 на 100 тысяч человек до 733,1. Ожидаемая продолжительность жизни для человека 2015 года рождения снизилась в среднем с 78,9 до 78,8 лет. У мужчин спад был чуть больше, чем у женщин: соответственно с 76,5 до 76,3 лет и с 81,3 до 81,2 года.

По свидетельству Общественного радио США (NPR), специалисты пока затрудняются сказать, выявила ли статистика случайное отклонение от нормы или некую тенденцию. Руководитель подразделения НЦМС, занимающегося учетом смертности, Роберт Андерсон предложил для более определенных выводов дождаться итогов 2016 года.

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