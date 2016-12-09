Около 50 тысяч боевиков ИГ ликвидировала коалиция США в Ираке

«Взгляд» (Россия). За время операции коалиции во главе с США в Ираке ликвидировали, по меньшей мере, 50 тысяч боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщил американский военный чиновник.

По словам представителя вооруженных сил, это «сдержанная оценка» числа ликвидированных боевиков.

Ранее сообщалось, что командование антитеррористической коалиции во главе с США нанесло точечный удар по больнице Аль-Салем на востоке Мосула, которую в качестве штаба использовали боевики группировки «Исламское государство».

Накануне в Сети появилась информация о крупной неудаче иракских сил в Мосуле – подразделения спецназа попали в окружение и понесли тяжелые потери в технике и живой силе. Отмечалось, что боевики ИГ заманили иракских военных в госпиталь в Мосуле.

О масштабах потерь западные СМИ не сообщали, однако в Сети, в том числе на интернет-ресурсах исламистов, появились данные, согласно которым иракским силам нанесен огромный урон. В блоге Rami в Twitter приводилась информация о более чем 40 погибших военных, десятках раненых и потере более чем 10 единиц бронетехники. Информация о выведенных террористами из строя броневиках подтверждается фото и видео, опубликованными в Сети.

С 17 октября ведется массированное наступление на Мосул иракскими военными и силами полиции, курдскими формированиями при поддержке авиации коалиции во главе с США.

http://vz.ru/news/2016/12/8/848387.html