«Синьхуа» (Китай). Успешное завершение миссии космического корабля «Шэньчжоу-11» свидетельствует о том, что Китай способен обеспечивать долговременное пребывание космонавтов в космосе. Об этом заявила заместитель главного конструктора систем жизнеобеспечения китайского отряда космонавтов Хуан Вэйфэнь.

«Шэньчжоу-11» запустили в космос 17 октября. На орбите состоялась его состыковка с космической лабораторией «Тяньгун-2», где космонавты Цзин Хайпэн и Чэнь Дун провели 30 дней - на сегодня это самый длинный срок для китайской космонавтики.

Во время полета Цзин Хайпэн и Чэнь Дун проявили высокий профессионализм и безупречно выполнили поставленные задачи, рассказала она. «В ходе миссии проверены и усовершенствованы навыки космонавтов, что предоставляет поддержку и гарантию для будущих долгосрочных космических полетов», - отметила Хуан Вэйфэнь.

Китайские специалисты также испытали ряд новых технологий, необходимых для жизнеобеспечения космонавтов в долговременном полете. Среди них - технология обработки изображений при ультразвуковых исследованиях, дистанционная медицинская система, система управления материально-техническим обеспечением и другие.

«Практика показывает, что мы уже приобрели способность обеспечения долговременного пребывания космонавтов в космосе», - прокомментировала Хуан Вэйфэнь.

http://russian.people.com.cn/n3/2016/1208/c31517-9152236.html