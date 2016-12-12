RSS
facebookfacebookgoogale+
Канат Аманкулов: При такой системе управления спортом в Кыргызстане толку не...
Активные выходные. Какие горнолыжные базы открывают сезон
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:39
НОВОСТИ ДНЯ:
Большой тираж
A [-] размер текста [+] A

The Daily Star

Супруга Ким Чен Ына тайно родила сына

The Daily Star (Великобритания). Супруга северокорейского лидера могла тайно родить ему наследника. Предположение основано на том факте, что Ли Соль Чжу не появлялась на публике в течение последних восьми месяцев. Все это время ведущие северокорейские СМИ пытались выяснить причины долгого отсутствия первой леди на публике. В числе прочих выдвигалась версия, что супруга Ким Чен Ына попала в немилость к лидеру страны.

 

Ли Соль Чжу публично сопровождала супруга на 22 мероприятиях в 2013 году, на 15 в 2014-м, на семи в 2015-м и лишь на четырех событиях в этом году.

 

Впервые спустя долгое время ее заметили 5 декабря во время выступления военных истребителей. Снимок опубликовала северокорейская газета «Нодон синмун». На фотографии Ли Соль Чжу сидит за столом.

 

О первом ребенке Ким Чен Ына мировая общественность узнала случайно. Об этом проговорился экс-баскетболист НБА Деннис Родман.

 

http://www.dailystar.co.uk/

версия для печати