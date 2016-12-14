США не зафиксировали хакерское вмешательство в подсчет голосов

«Известия» (Россия). США не зафиксировали вмешательства в процесс подсчета голосов после выборов президента страны, прошедших 8 ноября. Заявление сделал министр национальной безопасности Соединенных Штатов Джей Джонсон.

«В ночь выборов мы не зафиксировали ничего, что могло бы повлиять на подсчет бюллетеней. Ничего необычного», - сказал он.

По словам Джонсона, у него также нет доказательств вмешательства в избирательный процесс путем кибератак. Он отметил, что президент США Барак Обама на прошлой неделе отдал спецслужбам распоряжение провести полномасштабное расследование обстоятельств хакерских атак на американские политические институты в преддверии президентских выборов. Министр призвал подождать результатов расследования.

В июле сайт WikiLeaks опубликовал более 19 тысяч электронных писем национального комитета Демократической партии США, ответственность за взлом которых взял на себя хакер Guccifer 2.0.

Окружение Хиллари Клинтон полагает, что к взлому якобы имеют отношение хакеры из России. Министерство национальной безопасности США и аппарат директора национальной разведки США Джеймс Клэппер заявили, что за кибератаками на политические организации страны стоит РФ.

Россия неоднократно опровергала причастность к кибератакам. Так, посол РФ в США Сергей Кисляк сообщил, что американское руководство не предоставило России доказательств хакерских атак на их организации, якобы совершенных российскими хакерами.

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