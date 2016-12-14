Китай стареет: аукнулся демографический лозунг

«Прадва.ru» (Россия). Число пожилых жителей Китая к 2055 году достигнет 400 миллионов, прогнозирует Академия социальных наук Китая. В прослойку пенсионеров попадет каждый пятый китаец. Еще через 25 лет доля престарелых достигнет максимальной отметки: на пожилых будет приходиться почти треть граждан КНР. После этого, считают аналитики, нация постепенно начнет омолаживаться.

По словам местных социологов, наиболее динамичными темпами число пожилых будет увеличиваться в ближайшие 10-15 лет - ежегодный прирост составит 0,5 процента. Одновременно будут происходить изменения в плане соотношения полов: женщин станет больше за счет дам преклонного возраста.

«В то время как в Южной Корее и Японии население стареет в силу трансформаций, обусловленных экономическим развитием, в Китае феномен имеет несколько иную природу. Сказывается прежняя политика «одна семья - один ребенок», которая привела к сокращению числа новорожденных», - заявил эксперт Госсовета КНР Ма Ли, специализирующийся на демографической проблематике.

Прежде всего будет наблюдаться стремительное старение населения аграрных районов, в крупных городах эта тенденция окажется менее заметной, считает ученый. При этом в крупных мегаполисах процесс будет протекать медленнее.

Согласно данным Министерства гражданской администрации Китая, в стране проживает более 143 миллионов людей в возрасте старше 65 лет (10 процентов населения). В то же время на территории страны насчитывается всего 116 тысяч домов для престарелых, рассчитанных на 6,7 миллиона человек. То есть на одно место приходится 57-58 пенсионеров.

В связи с такой тревожной демографической тенденцией власти с 1 января 2015 года официально отменили политику ограничения рождаемости, разрешив всем семьям иметь по два ребенка. Предполагается, что это позволит сгладить диспропорцию в китайском обществе.

Политика «одна семья - один ребенок» реализуется в КНР с 1980-х годов для контроля роста численности населения, при этом в последние годы в действующий регламент вносятся уточнения. На сегодня в ряде городов разрешено иметь второго ребенка парам, где каждый из родителей является единственным ребенком. В некоторых сельских районах разрешается родить второго ребенка семьям, где первой родилась девочка. Вместе с тем даже те, кто формально имеет право на рождение второго ребенка, должны пройти ряд бюрократических процедур, чтобы получить на это официальное разрешение.

http://www.pravda.ru/news/society/13-12-2016/1320141-china-0/