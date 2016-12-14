Пентагон: В Сирии убиты организаторы терактов в Париже

ВВС (Великобритания). Министерство обороны США утверждает, что в Сирии убиты два предполагаемых организатора серии нападений на мирных граждан в Париже, произошедших в ноябре 2015 года.

Ведомство сообщает, что оба подозреваемых погибли 4 декабря в результате авиаудара, нанесенного американской авиацией. В сообщении Пентагона уточняется, что речь о Салахе Гурма и Самми Джеду, состоявших в экстремистской группировке «Исламское государство».

Американское ведомство утверждает, что вместе с ними убит еще один член группировки. Его считают ответственным за планирование нападения на жителей Бельгии, которое боевики хотели совершить в 2015 году, но не смогли.

По данным Пентагона, все трое убитых планировали новые нападения в странах Запада. Подробностей об этих планах ведомство не приводит.

Салах Гурма и Самми Джеду раньше не упоминались в числе возможных организаторов нападений в Париже. Считалось, что за ними стоят Салах Абдеслам, Мухаммед Абрини и Абдельхамид Абауд.

Дом, где скрывался Абауд, вскоре после нападений взяла штурмом французская полиция. При штурме подозреваемый погиб. Абдеслам и Абрини задержаны и ждут суда.

Серия взрывов и нападений на мирных граждан в Париже произошла в ноябре 2015 года. Боевики открыли огонь по людям в кафе и ресторанах, взяли в заложники посетителей концерта. Тогда погибли 130 человек, ранения получили еще несколько сотен.

Власти Франции квалифицировали случившееся как теракт. Ответственность за него взяли на себя боевики из группировки «Исламское государство». Впоследствии она же взяла на себя ответственность за нападения на мирных граждан в Брюсселе и в Ницце в 2016 году.

http://www.bbc.com/russian/news-38305267