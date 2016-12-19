В Китае запустили первую зону беспилотных автомобилей

«Синьхуа» (Китай). Французский автопроизводитель «Рено» совместно с китайскими партнерами открыл в городе Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай) первую в Китае экспериментальную зону беспилотных автомобилей.

С субботы в китайско-французском экологически чистом показательном городке в Ухане представлен беспилотный электрокар компании Renault, который двигается по двухкилометровой дороге вдоль озера.

Посетители смогут протестировать электромобиль в зоне, построенной компанией «Рено» вместе с ее китайско-французским совместным предприятием «Дунфэн Рено» и уханьской группой экологичного развития «Цайдянь».

По информации создателя авто, автономные системы, способные принимать решения в сложных условиях, включая пробки, позволяют повысить безопасность движения, сделать поездку менее напряженной и более приятной.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным тремя сторонами, «Рено» предоставляет конструкционные стандарты для демонстрационной зоны и транспортных средств, оборудованных системой автономного вождения, а «Дунфэн Рено» отвечает за техподдержку и ремонт автомобилей.

«Рено» планирует к 2020 году снабдить системой автономного вождения все свои автомобили основной линейки.

http://russian.people.com.cn/n3/2016/1219/c31517-9156348.html