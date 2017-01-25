Президент Туркмении отправил одного избирателя отдыхать на море

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«Хроника Туркменистана». Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов распорядился организовать поездку в туристическую зону «Аваза» на туркменском побережье Каспия для избирателя, который никогда там не отдыхал.
Распоряжение глава государства дал в ходе рабочей поездки по Лебапскому велаяту (область на востоке страны).
Во время встречи в рамках избирательной кампании со строителями медицинского центра в городе Туркменабаде Бердымухамедов попросил поднять руку тех, кто еще не отдыхал в туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия. Руку поднял один строитель.
Глава государства проинформировал строителей о работе по созданию на туркменском побережье Каспийского моря мирового курорта и отдал распоряжение хякиму (главе администрации) Лебапского велаята организовать для поднявшего руку работника и его семьи поездку в туристическую зону «Аваза».
http://www.chrono-tm.org/2017/01/prezident-turkmenii-otpravil-odnogo-izbiratelya-otdyihat-na-more/