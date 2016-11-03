Эльмира Ибраимова: Мы много говорили о плюсах ЕАЭС, но ничего не сделали, чтобы ими воспользоваться

Вступление Кыргызстана в ЕАЭС полтора года вызывает горячие споры между защитниками экономической интеграции с Россией и ее непримиримыми противниками.

А как это сказалось на простых кыргызстанцах? И почему в очередной раз мы хотели как лучше, а получилось как всегда? Об этом ИА «24.kg» поговорило с экономическим аналитиком, экс-председателем Счетной палаты КР Эльмирой Ибраимовой.

- Сейчас многие противники ЕАЭС утверждают, что Кыргызстан вступил в союз второпях, не проанализировав все риски, и чисто из политических соображений. Насколько это верно?

- Не совсем так: накануне вступления в ЕАЭС Национальный институт стратегических исследований КР (НИСИ) подготовил SWOT-анализ положительных и негативных последствий такого шага. Рассматривали три плоскости: экономическую, социальную и безопасность.

Главным аргументом властей за вступление было: ЕАЭС – это доступ на рынок с населением свыше 170 миллионов человек, упрощенный ввоз и вывоз товаров, по сути, открытые границы. Предполагалась глубокая региональная интеграция, рост прямых иностранных инвестиций, развитие новых технологий. По мнению экспертов, инвесторы, принимая решения, должны были бы учитывать возможность выхода через Кыргызстан на весь региональный рынок и вкладывать капитал в масштабные проекты.

- Почему же ожидаемые положительные моменты вступления Кыргызстана в ЕАЭС не реализовались?

- Наверное, нельзя говорить об этом в совершенном времени. Полтора года - небольшой срок для реализации столь глобальных задач. Проблема в том, что не сделали даже первого шага на этом пути. Давайте пройдемся по пунктам.

Во-первых, предполагалось, что уменьшение тарифных и нетарифных барьеров приведет к снижению издержек при торговле. Но вопрос во многом не решен. Почему? Потому что наши партнеры по ЕАЭС защищают своих производителей, а наше правительство до сих пор не подготовило систему сертификации и лабораторной экспертизы отечественной продукции. Поэтому наши замечательные фрукты не попадают на российские рынки.

Мы были уверены, что наши мясо, молочная продукция, фрукты, овощи, мед, швейные, ювелирные изделия давно известны в России и нам не составит труда организовать масштабную поставку этих товаров, застолбив их на российском рынке.

Фактически ни по одной этой товарной позиции страна не получила выгод. Более того, отечественные производители ощущают мощный демпинг со стороны более крупных и поддерживаемых государством производителей из стран ЕАЭС.

Во-вторых, ожидалось, что в Кыргызстан придут инвесторы, которые откроют новые предприятия, ориентированные на экспорт вышеперечисленных товаров. Но в итоге мы видим противоположный эффект по экспорту, а интерес инвесторов проявляется только в горнодобывающей отрасли, но это наблюдалось и до вступления в ЕАЭС.

В-третьих, при вступлении КР в ЕАЭС должен был сохраниться беспошлинный и льготный импорт стратегических товаров (нефтепродукты, газ, зерно, продукты химии, черные и цветные металлы, лесоматериалы). Да, он сохранился, но выросла маржа поставщиков. В то время как на других рынках региона цены упали, стоимость поставок в нашу республику не изменилась, а по некоторым позициям даже выросла.

В-четвертых, ожидалось улучшение макроэкономических показателей в целом, включая улучшение платежного и торгового баланса страны при сокращении реэкспорта. Но мы можем говорить, что реэкспорт, в частности китайских и турецких товаров, сократился, но так как новых производств не появилось, торговый баланс уменьшился как по импорту, так и по экспорту. Его отрицательное сальдо весьма значительно, все это влияет на обменный курс и подпитывает долларизацию экономики Кыргызстана. Сегодня наш платежный баланс, как и прежде, поддерживается за счет переводов гастарбайтеров и операций в финансовом секторе.

Безусловным плюсом можно назвать то, что с присоединением Кыргызстана к ЕАЭС для наших трудовых мигрантов созданы благоприятные условия. Упрощена процедура трудоустройства, увеличились сроки пребывания.

Все перечисленные здесь выгоды связаны со среднесрочными и долгосрочными перспективами региональной интеграции. Но, к сожалению, даже предпосылок для этих плюсов пока не наблюдается. И вина здесь прежде всего на правительстве, которое вместо активной работы в этом направлении надеется, что процесс запустится сам собой. Во всяком случае, у меня складывается именно такое впечатление.

- А как дело с ожидаемыми негативными последствиями?

- Прежде всего инфляция. Цены еще подскочат из-за отмены упрощенного режима таможенного оформления из стран, не входящих в ЕАЭС. Речь о китайских товарах. Повышение розничных цен за счет данного фактора будет разовым, в год введения новых тарифов. Пока же рост цен был краткосрочным и только по товарам, импортируемым из третьих стран.

Потери бюджета прогнозировались в размере $60 миллионов в год. Основная причина - спад в отдельных секторах экономики, которые не выдерживают конкуренцию. Кроме того, нельзя забывать о выпадении тех денег, которые поступали в казну от крупных оптовых рынков «Дордой», «Кара-Суу», «Мадина» (ранее поступления от них составляли 100 миллионов сомов в год). Ожидалось снижение платежей от предпринимателей, занятых в челночной торговле. Сокращение занятых в этих секторах экономики, очевидно, влечет за собой рост безработицы.

Этот тревожный прогноз экспертов усугубился сокращением таможенных пошлин. В 2015 году они уменьшились на 44,9 процента. По данным Минфина КР, за 9 месяцев 2016 года в бюджет Кыргызстана от стран ЕАЭС поступило таможенных пошлин на 1 миллиард 247,6 миллиона сомов меньше прогноза.

То есть даже консервативные прогнозы оказались на практике завышенными.

- Раз мы знали о последствиях, должны были предпринять контрмеры. Почему ничего не сделали?

- Правительство должно было озаботиться мобилизацией внутренних резервов, оптимизацией расходов бюджета и сокращением дефицита. Ни перед вступлением в ЕАЭС, ни сейчас правительство ничего не сделало. Что же сейчас? Оно пойдет по самому легкому пути - поголовный секвестр расходов по так называемым незащищенным статьям. Это на практике называется недофинансированием и неисполнением закона о бюджете.

Несмотря на критическую ситуацию, правительство позволяет себе реализовывать масштабные, помпезные проекты, цель которых лишь политические дивиденды. МВФ рекомендует серьезно заняться бюджетной консолидацией, учитывая, что ситуация по внешнем долгу близка к критической.

- Предпринимало ли правительство какие-либо превентивные меры по смягчению роста безработицы?

- Нет. Сейчас бизнесмены остались один на один со своими проблемами. Растут просрочки по кредитам, закрываются предприятия малого и среднего бизнеса. Банки отбирают залоги, а заемщики от безысходности выходят на митинги.

- Давайте вернемся к вопросу сертификации и лабораторий…

- Про необходимость модернизации испытательных лабораторий и приведение в соответствие с требованиями ТС норм нашего санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля не просто говорили, а кричали и эксперты, и экспортеры. Что сделало правительство? Опять ничего. В итоге вся наша продукция заперта в республике.

Всего 18 кыргызских предприятий могут поставлять продукты в Россию и Казахстан. Это 12 молокоперерабатывающих заводов, 3 рыбных хозяйства, 2 поставщика меда и 1 - мясной продукции. Это мизер для аграрной страны.

В результате оптимизации из 28 ветеринарных лабораторий останутся только 19. И все они до сих пор не готовы сертифицировать нашу продукцию по нормам ЕАЭС. Именно поэтому наши сельхозпроизводители второй год теряют урожай и не могут продать мясомолочную продукцию.

- Считаете, что вступление в ЕАЭС было ошибочным?

- Когда решался этот вопрос, правительство указывало, что почти 80 процентов нашего экспорта и реэкспорта уходит в страны ЕАЭС. Говорилось, что при отказе от вступления нам просто перекроют границы, и это нанесет урон больший, чем мы испытаем, если все-таки войдем. С этим трудно не согласиться. Но раз вступление КР в ЕАЭС было неизбежным, разве нельзя было подготовить республику к новым условиям?