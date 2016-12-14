ЗАО «Альфа Телеком» никто не хочет покупать. За два дня до окончания аукциона ни одной заявки не поступило. Торги вновь могут быть признаны несостоявшимся. Об этом рассказал его генеральный директор Азат Базаркулов.

Отметим, проведением аукциона занимается ФУГИ. Аукцион был объявлен 16 сентября. Последний день приема заявок – 16 декабря.

Стартовая стоимость ЗАО «Альфа Телеком» составляет 14 миллиардов 255 миллионов 250 тысяч сомов. Сто процентов акций компании принадлежит государству.

Предыдущие аукционы также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие.

Ранее в правительстве сообщали, что вырученные от продажи деньги направят на реконструкцию и строительство автодорог.

Отметим, что кроме традиционных требований в виде заявки на участие и гарантийного взноса в 10 процентов от стартовой цены лота (1 миллиард 425 миллионов 25 тысяч сомов) у потенциальных покупателей появились и дополнительные обязательства.

Теперь они пишут в заявке, что берут на себя обязательства отвечать по всем судебным спорам и уголовным делам ЗАО «Альфа Телеком». Таким образом, потенциальный владелец компании полностью несет риски по всем судебным разбирательствам ЗАО.

Желающих приобрести компанию на таких условиях, как и прогнозировалось, нет.