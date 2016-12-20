За 3 месяца грузоперевозчики совершили более тысячи нарушений

Государственная налоговая служба выявила очередные нарушения при перевозке грузов на КПП «Сосновка». Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Отмечается, что с 24 августа составлено 1 тысяча 79 актов о выявленных нарушениях в уплате налогов и при заполнении товарно-транспортных накладных. Большинство грузоперевозчиков проезжают без соответствующих документов или неправильно заполняют накладные и товарные чеки, не указывая данных об отправителе и получателе.

Конкретные сведения об отправителях и получателях груза необходимы для эффективного налогового администрирования.

ГНС убедительно просит налогоплательщиков, занимающихся перевозкой грузов на территории КР, оформлять товарно-транспортные накладные на перевозимый груз в полном соответствии с требованиями законодательства.

На 1 декабря через КПП «Сосновка» проехала 6 тысяч 231 грузовая автомашина, перевезено 180 тысяч 897 тонн грузов.