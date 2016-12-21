Вопрос о послаблениях в алкогольной отрасли снят с повестки дня парламента

Депутаты исключили из повестки дня вопрос внесения поправок в закон о производстве и обороте этилового спирта. Документ вызвал массу споров.

Изначально закон разрабатывался для запрета продажи слабоалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним.

Также энергетики (энерготоники) предлагалось запретить продавать вблизи образовательных учреждений. Эту часть законопроекта депутаты поддержали.

Негодование у депутатов вызвало предложение исключить нормы о предельных объемах производства этилового спирта и водки. Они посчитали, что таким образом инициаторы законопроекта лоббируют интересы отдельных компаний.

В итоге депутаты проголосовали за возврат законопроекта на рассмотрение профильного комитета в режиме второго чтения. За это предложение проголосовали 63 человека.