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Земельный налог не вырастет, заверяет Минэкономики Кыргызстана

23/01/17 17:26, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Министерстве экономики заверяют, что после принятия новой редакции Налогового кодекса ставки земельного налога не повысятся.

 

В ведомстве считают, что слова председателя Ассоциации поставщиков Гульнары Ускенбаевой не соответствуют действительности. Более того, высказывание вырвано из текста отдельной статьи законопроекта и вводит граждан в заблуждение.

 

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«Согласно концепции законопроекта разделы «Налог на имущество» и «Земельный налог» технически объединены в один раздел. Это привело к изменению формулы расчета и ставки для исчисления налоговой стоимости одного квадратного метра придомового, приусадебного и садово-огородного земельного участка», - отметили в Минэкономики.

 

Например, по действующей редакции Налогового кодекса при площади 450 квадратных метров придомового, приусадебного и садово-огородного земельного участка в Бишкеке годовая сумма земельного налога составляет 675 сомов.

 

«При проведении расчета исходя из этих же параметров на основании проекта Налогового кодекса сумма обязательств по земельному налогу такая же: 450 квадратных метров х 150 (базовая налоговая стоимость) х 1 процент (ставка налога) = 675 сомов», - уверены в ведомстве.

URL: http://www.24.kg/finansy/43704/

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