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Ущерб Кыргызстану почти на миллион сомов нанес экс-глава департамента лекарств

17/01/17 17:21, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Бывший глава Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛО) при Минздраве Рустам Курманов нанес ущерб государству в размере 945 тысяч 474 сома. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

 

Установлено, что с 2013 по 2014 год в нарушение требований закона КР «О лекарственных средствах» Рустам Курманов зарегистрировал по упрощенной схеме 39 наименований препаратов.

 


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По данным пресс-службы, уголовное дело по обвинению Рустама Курманова в совершении преступления по статье 304 (злоупотребление служебным положением) УК КР направлено в Октябрьский районный суд.

 

Ранее депутат парламента Айсулуу Мамашева на очередном заседании в ЖК заявила, что департамент лекарственного обеспечения (ДЛО) убивает граждан Кыргызстана.

 

Позже премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Курманов освобожден от занимаемой должности.

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43391/

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