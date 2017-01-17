Ущерб Кыргызстану почти на миллион сомов нанес экс-глава департамента лекарств

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Бывший глава Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛО) при Минздраве Рустам Курманов нанес ущерб государству в размере 945 тысяч 474 сома. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Установлено, что с 2013 по 2014 год в нарушение требований закона КР «О лекарственных средствах» Рустам Курманов зарегистрировал по упрощенной схеме 39 наименований препаратов.
Ранее депутат парламента Айсулуу Мамашева на очередном заседании в ЖК заявила, что департамент лекарственного обеспечения (ДЛО) убивает граждан Кыргызстана.
Позже премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Курманов освобожден от занимаемой должности.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43391/