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Более тысячи патронов от автомата Калашникова обнаружили у жителя Джалал-Абада

26/01/17 08:50, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Джалал-Абаде у местного жителя обнаружили и изъяли более тысячи патронов от автомата Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

 

По ее данным, 24 января 2017 года примерно в 19.00 на улице Чехова в состоянии алкогольного опьянения задержан 45-летний местный житель А.П. У него обнаружены 34 патрона 5,45 калибра от автомата АКС-74 и 4 патрона калибра 7,62 от АКМ.

 

Как сообщается, на допросе задержанный признался, что имеет информацию о спрятанных патронах на территории города.

 

Во время проверки указанного места были обнаружены 614 патронов калибра 5,45 миллиметра от автомата АКС-74, 11 пуль калибра 7,62 миллиметра от автомата АКМ.

 

По факту возбуждено уголовное дело по статье 241 (незаконное хранение оружие). Ведется следствие.  

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43885/

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