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Кыргызстанца на 15 лет осудили за сбыт героина в Нижневартовске

30/01/17 13:07, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Нижневартовске гражданин Кыргызстана Турдивоя Исмаилов осужден 15 лет за попытку сбыть крупную партию героина. Об этом сообщило РИА «Накануне.RU» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

 

По данным следствия, иностранец и его сообщники вошли в банду, планировавшую торговать наркотиками. В ноябре 2015 года сбытчик получил 37 граммов героина, которые разместил в «закладках». Соучастник не смог продать их, потому что их изъяли полицейские.

 

Через несколько месяцев сбытчик вновь получил героин - уже более килограмма - и хранил при себе для продажи. Однако его поймали полицейские.

 

Согласно приговору суда он получил 15 лет «строгача» со штрафом в 200 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.

URL: http://www.24.kg/kriminal/44074/

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