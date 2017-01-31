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В Кыргызстане пресечена попытка незаконного оборота взрывчатых веществ

31/01/17 12:36, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Кыргызстане спецслужбы пресекли попытку незаконного оборота взрывчатых веществ. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ республики.

 

По ее данным, 28 января задержали жителя Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области К.А., 1980 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте взрывчатых веществ.

 

Как сообщается, при задержании у него обнаружено и изъято 210 пакетов с аммонитом общим весом 42 килограмма, 50 капсюль-детонаторов и 6 огнепроводных детонирующих шнуров к ним.

 

По факту возбуждено уголовное дело по статье 241 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК КР.

 

Задержанный взят под стражу, ведется следствие.

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/44143/

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