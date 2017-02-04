Финансиста террористов задержали в Кыргызстане

Госкомитет национальной безопасности задержал гражданина Кыргызстана, которого подозревают в финансировании террористов. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Отмечается, что 32-летний уроженец Ошской области в 2012 году учился в религиозных заведениях Египта и Сирии. Там он познакомился с главарями группировок международной террористической организации.

В 2012 году кыргызстанец организовал вместе с ними бизнес в одной из арабских стран для финансирования террористических группировок.

В январе 2015 года он вернулся в Кыргызстан. Здесь мужчина открыл свое дело и продолжил переводить деньги террористам.

Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.