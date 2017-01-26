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В Академии наук презентовали электронный каталог рукописей

26/01/17 14:53, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Сегодня в Национальной академии наук Кыргызстана презентовали электронный каталог рукописей. Об этом ИА «24.kg» рассказала заведующая отделом рукописей института языка и литературы Национальной академии наук Асель Исаева.

 

По ее словам, в электронный формат перевели три тысячи рукописей. Из них 350 находятся в открытом доступе.

 

«Работа по созданию электронного каталога проделана экспертами Фонда «Биздин Мурас», Института языка и литературы имени Айтматова в течение 2016 года», - сказала она.

 

По словам заведующей рукописным фондом, в документах больше всего материалов про эпос «Манас», варианты написаны на арабском, латинском и кириллице.

 

Теперь читатели могут по Интернету ознакомиться с рукописными текстами народных песен, малого эпоса, материалами по литературе и истории.

 

Читатели, интересующиеся рукописями, могут найти информацию на сайте www.manuscript.lib.kg. 

 

Проект по переводу материалов в электронный формат профинансировал Фонд «Сорос - Кыргызстан». 

URL: http://www.24.kg/kultura/43933/

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