Талант Абдылдаев: Жизнь – путешествие, а не пункт назначения

Никогда не думала, что в беседе с врачом, исполнительным директором Стоматологической ассоциации КР, мы ни разу не заговорим о зубной боли, протезировании и методах лечения. Но жизнь иногда преподносит такие сюрпризы и неожиданные встречи, что только диву даешься. Историю, рассказанную Талантом Абдылдаевым, я с полным правом могу отнести к категории удивительных. Несколько дней назад он вернулся из испанского города Сантьяго–де-Компостела, пройдя путем паломников к храму, где хранятся мощи святого Иакова – одного из 12 апостолов Христа, небесного покровителя страны.

Как пересеклись эти две параллельные прямые, каким образом кыргыз, живущий за тридевять земель от европейских святынь практикующий доктор и преподаватель столичной Госмедакадемии, решил пройти тернистыми тропами тех, кто намерен укрепиться в далекой от него вере, мне было совершенно непонятно. Впрочем, подумала я, сегодня мир настолько открыт, что люди, готовые видеть, слышать, узнавать новое, идти неизведанными для себя путями, всегда оказываются в выигрыше: проникая в прошлое, они словно раздвигают границы современности и закладывают маршруты для будущего. Для тех, кто сомневается, что дороги паломников могут дать именно это, напомню, что очень многие современные горожане давно уже не удовлетворены своей доведенной до автоматизма жизнью и все активнее пытаются вырваться из предначертанного круга бытия. Духовные поиски – смысла жизни, самого себя, своего предназначения – вот чем руководствуются они, отправляясь в столь трудное путешествие. Путь, который пешком проделал мой собеседник, многим покажется невероятным – 1 тысяча 120 километров.

- Где истоки вашего пути?

- Я отношусь к числу тех, кто увлекается хайкингом (трекингом), вхожу в Союз пешеходного туризма Кыргызстана. Ходил в походы по республике и как-то услышал, что есть знаменитый паломнический путь к мощам святого Иакова. Кстати замечу, что путь этот (пилигримы называют его не иначе как Камино) относится к числу культурных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сформировалась целая сеть паломнических маршрутов по всей Европе, основная часть которых находится в Испании. Точки отсчета разные, но все пути ведут в Сантьяго-де-Компостела - от латинского Campus Stellaе, или «место, обозначенное звездой». Самый главный путь – французский – Камино франсез.

Так случилось, что 2013 год я провел в США, где учил английский язык и для этого брал из библиотеки самые разные диски. На одном из них и было рассказано о Камино.

- Как вы думаете, почему люди идут туда?

- Изначально посылом был только религиозный аспект, теперь почти у 90 процентов пилигримов мотивы уже туристические, к этому числу отношу себя и я, так как по убеждениям практически атеист.

Путь святого Иакова – уникальный музей под открытым небом, более 2 тысяч исторических, религиозных, архитектурных, этнографических, археологических и других экспонатов которого размещены на пространстве 800 километров с Востока на Запад по северной Испании. Ему уже более тысячи лет.

- Как пролегал ваш маршрут и кто были ваши спутники?

- Спутниками были разные люди, в том числе и те, кто отправился в путь по религиозным мотивам. Нашей отправной точкой стала деревушка Сен-Жан-Пьер-де-Порт. В первый же день по Пиренеям на высоте около 1 тысячи 700 метров над уровнем моря мы пересекли границу и продолжили идти по северу Испании. Протяженность французского маршрута составляет 775-800 километров. Путь пролегал в основном по испанской глубинке, встретилось всего 2-3 крупных города.

- То есть это была уникальная возможность увидеть реальную жизнь людей в глубинке. Что в ней поразило?

- Приятным оказалось то, что люди очень доброжелательные, поэтому многие рискуют идти в одиночку, даже девушки. Очень ценят, если путешественник говорит по-испански, а я предварительно позанимался и этим языком. Некоторые люди давали продукты, воду, кто-то подсказывал, куда идти, чтобы не сбился с пути.

- Сколько килограммов было у вас за спиной?

- Существует правило: 10 процентов от веса тела. В моем случае это было 8 килограммов, но по дороге часть вещей я все равно выкинул. Когда идешь по 8-9 часов, да еще в жару, сказываются каждые 100 граммов.

- Время в пути?

- Отправился в путь 17 июня, в Сантьяго пришел 10 июля. По правилам весь маршрут разбит на этапы: идти надо с 6.00 до 12.00 и преодолевать 20-30 километров. У меня же выработался свой план, индивидуальный. Дорога меня настолько захватила, что я делал по 30-40 километров, а однажды прошел даже 47.

Традиционный способ совершить паломничество – пеший, так идет подавляющее большинство. Относительно новый способ – на велосипеде. Но иногда встречаются паломники на лошадях. Компостела, или сертификат, подтверждающий подлинность пути, может быть выдан, если вы прошли хотя бы последние 100 километров, на велосипеде – 200 км.

- Как проработана инфраструктура маршрута?

- Очень хорошо. Предусмотрено много мест для отдыха – так называемых хостелов, или альберге. Право воспользоваться этим предоставляют только тому, кто предъявит паспорт пилигрима – Credencial del Peregrino. В нем указана фамилия странника, откуда он прибыл. Особого комфорта в ночлежках нет, условия примерно как в поезде: двухъярусные кровати, общая спальня, душ, кухня-холл. За ночь в государственных альберге надо отдать 5 евро, в частных 8-10.

- А почему столь суровые условия в комфортабельной Европе?

- Ну это же не простое путешествие, это паломничество, где надо уметь притираться друг к другу, чем-то жертвовать. Лично для меня было неудобно спать, когда рядом кто-то ходит и говорит, поэтому я рано вставал и отправлялся в путь еще затемно. В каждом альберге, каждом кафе надо ставить печать, как и в каждом монастыре, в каждой церкви на пути. На финише человек предъявляет все эти штампы, которые являются доказательством подлинности пройденного маршрута, и специальные люди проверяют их буквально по дням. Для чего? Чтобы выдать официальный документ на латыни - компостелу. Получить его можно в конечной точке - в кафедральном соборе, где покоятся мощи святого Иакова.

Так случилось, что в момент моего финиша шла месса, на которой объявляют людей и страны, откуда они прибыли. «Сегодня в Сантьяго-де-Компостело пришли 20 человек из Германии, 5 человек из Южной Кореи, - звучал голос, - и один человек из Кыргызстана». Есть большая вероятность, что я оказался первым кыргызстанцем на этом сложном маршруте. Дело в том, что тот, кто прислал мне приглашение для получения шенгенской визы, проверял данные за несколько лет и не смог отыскать кого-то еще из наших.

В 2014 году Камино прошли около четверти миллиона человек. Для сравнения: в 1978 году их было всего 13 тысяч. Папа Римский Иоанн Павел II во время паломничества в 1982 году скажет: «Старая Европа, я взываю к тебе из Сантьяго с плачем, полным любви: найди себя заново. Будь собой. Узнай свои истоки. Найди свои корни».

- Каковы были ваши ощущения на финише?

- До финиша было еще далеко. Я сам так решил. Город Сантьяго-де-Компостело расположен примерно в ста километрах от Атлантического океана, на берегу которого есть место Финистерра (в переводе с испанского – край Земли). Первые пилигримы, которые шли по этому пути еще до открытия Америки, полагали, что это и есть край земли. В доказательство того, что они побывали на самом что ни на есть краешке, люди приносили морскую ракушку. Я сразу планировал, что дойду до океана.

- О чем вы думали в пути?

- В пути думается о многом. Я шел один. Хотелось побыть в одиночестве, оторваться от городской суеты, а в группе всегда есть какая-то зависимость: то ждешь кого-то, то гонишься за кем-то. Думаю, что по дороге только часть пути можно идти с кем-то.

Убедился, что люди там легки на помощь. Мне помогали, и я помогал. Так вот про финиш. В этот момент кто-то плачет, кто-то бурно радуется. А как иначе? Ведь окончено испытание, а это и мозоли, и травмы, и недосып, и опухшие ноги, и преодоление боли, и разлука с близкими.

- Ну вот вы получили свой второй сертификат – финистерану. И что решили на финише?

- К финишу я пришел раньше запланированного, поскольку проходил километров больше, чем предполагалось. Поэтому решил, что пройду еще один путь паломника – уже не французский, а португальский, который проложен вдоль берега Атлантического океана. Уникальность моего выбора была в том, что в этот путь я отправился уже с финиша, то есть пошел против движения. Необычно было встречать на пути паломников, которые идут тебе навстречу. Но вскоре в городе Порто закончился и этот маршрут. Теперь у меня два паспорта пилигрима, подтверждающие: я прошел путем святого Иакова.

- И к какому же выводу вы пришли, преодолев столь нелегкий путь?

- Я соглашусь с высказыванием о том, что жизнь – это путешествие, а не пункт назначения. Вы правы, в дороге обо всем очень хорошо думается – о жизни, о том, что в ней правильно и неправильно, о коллегах и друзьях.

- Что вы открыли в себе?

- У пилигримов есть хорошая фраза: человек, который проходит Камино, меняется. Согласитесь, не каждый готов терпеть определенные страдания и физическую боль, не каждый готов к душевным испытаниям. Нет Камино без страданий, а если путь оказался легким, то это уже и не паломничество.

Я укрепил свой характер, стал терпимее в общежитии, может быть, стал гибче, появилось желание контактировать с людьми на их языке. Это людям нравится.

- Вас больше не потянет в дорогу?

- Года через три обязательно повторю этот путь с семьей, пока для этого дочь еще мала. Считается, что те, кто прошел Камино один раз, не оставят это. На своем пути я встретил пилигрима, который шел уже 14-й раз. Приехал он из ЮАР, зовут его Джон, ему 81 год. Еще один, Питер Шумахер, два месяца шел пешком из Дюссельдорфа. На маршруте мы встретились и вместе шли последнюю неделю.

- Герои сказок изнашивают в пути семь пар сапог. А вы?

- Две пары кроссовок просто выкинул и купил высокие ботинки, которые хорошо держат голеностоп. Это очень важно в пути.

- Сколько денег ушло на путешествие в целом?

- На билет в оба конца – 530 евро, на 36 дней пути – 800 евро.

- Считаю, что это недорого за тот жизненный опыт, который вы получили. А как жена отнеслась к вашему увлечению?

- Она увидела, что я загорелся идеей, вступил в группу единомышленников, переписывался с этими людьми, много готовился и… смирилась, а потом начала поддерживать.

Камино не просто путешествие из точки А в точку В, что тоже само по себе неплохо. Это феномен, имеющий религиозное, историческое, культурное, духовное, наднациональное, спортивное и психотерапевтическое наполнение. Как любят говорить сами пилигримы, это не ты идешь Камино, это Камино проходит сквозь тебя.

- Что кроме пройденных километров вы можете записать в реестр своих побед?

- За тот месяц, что я провел в пути, для рекламы Кыргызстана как страны, очень интересной для туристов, я, пожалуй, сделал больше всего Министерства культуры, информации и туризма в целом (смеется). Каждый день раз 5-6 мне приходилось рассказывать о республике, показывать ее на карте… В мире мало кто знает о нашей стране, но когда люди находили в Интернете фото, они бывали поражены величием, красотой и первозданностью ее природы.