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Председатель тендерной комиссии по депутатским значкам не знает, откуда они взялись

29/12/16 17:27, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Председатель тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев не смог ответить на вопрос ИА «24.kg», откуда у новых депутатов Бишкекского городского кенеша появились значки, вокруг которых разгорелся спор из-за проведенного тендера.

 

По его словам, Центризбирком значки не заказывал. «Так что для меня это тоже открытие. Может, для депутатов БГК сделал исключение ТИК, учитывая их статусность? Я не знаю. Или сами депутаты могли скинуться и приобрести эти значки», - отметил Кайрат Осмоналиев.

 

Напомним, заявки на тендер поступили от 12 участников. Наименьшую цену за значки предложил Виталий Подстречный – 675 тысяч сомов, однако Центризбирком признал победителем ОсОО «Медальер».

 

Позже член тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев заявил, что продукция Виталия Подстречного не соответствует требованиям и выполнена из дешевой китайской латуни.

 

«В течение семи рабочих дней комиссия примет решение по вопросу. До его вынесения по лоту №1 никаких действий не предпринимать», - ранее огласил решение председатель межведомственной комиссии Даир Жумабаев.

 

Представители Виталия Подстречного подтвердили ИА «24.kg» информацию, что после выяснения всех тонкостей условий тендера они готовы привести в соответствие свою продукцию, при этом цена не изменится.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42580/

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