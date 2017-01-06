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Год нравственности и культуры. От граждан ждут свежие идеи

6/01/17 12:01, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

План мероприятий по проведению Года нравственности, воспитания и культуры должен появиться через месяц. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель руководителя аппарата президента Мира Карыбаева.

 

По ее словам, план будет сформирован государственными органами совместно с гражданским обществом. «В оргкомитет включат представителей общественности. Предложения от граждан принимаются. Это открытый процесс. Если есть какие-то идеи, что в первую очередь следует сделать в рамках этого года, мы готовы обсудить, чтобы написать активный план», - сказала Мира Карыбаева.

 

«В 2016-м план состоял из 78 пунктов. Причем речь шла только о мероприятиях национального масштаба, не местного значения», - заметила она.

 

На вопрос, какие мероприятия пройдут в школах и будет ли изменена программа, Мира Карыбаева ответила: «Указ ориентирован на то, чтобы провести серьезный анализ того, что у нас есть в системе образования, культуры, информационной политики из того, что ориентировано на детей и молодежь. Очень много приоритетов, которые предстоит продумать и обсудить. И родительская общественность, и педагоги – все ставят сегодня вопрос о содержании образования».

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42777/

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