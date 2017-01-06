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Мирлан Жеенчороев: Недопустимо позволять мошенникам и террористам использовать кыргызские паспорта

6/01/17 14:14, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Вопрос поддельных паспортов стоит на контроле у профильного комитета Жогорку Кенеша. Об этом на встрече с журналистами сообщил депутат Мирлан Жеенчороев.

 

Напомним, в мае 2016 года в Турции полиция задержала 98 граждан Китая с поддельными кыргызскими паспортами.

 

«Мы еще не получили ответов, кто был источник фальсификации: в нашей стране их изготавливали или в другой. Правоохранительные органы Турции и Кыргызстана это дело еще не окончили. Много информации засекреченной. Мы обсуждаем этот вопрос. Ведь это угроза национальной безопасности», - отметил Мирлан Жеенчороев.

 

  • «Национальный паспорт – один из атрибутов страны. И если их будут повсеместно подделывать и ими будут пользоваться разные мошенники и террористы, это нанесет огромный ущерб имиджу государства», - сказал нардеп.

Отметим, что в конце 2016 года члены комитета ЖК по международным делам, обороне и безопасности отклонили законопроект «О национальных паспортах, удостоверяющих личность», предполагающий также введение биометрических документов. Инициатор законопроекта отозвал законопроект.

 

«Жогорку Кенеш, наоборот, поддерживает необходимость системы идентификации, сбора биометрических данных. Но в концепции были нерешенные вопросы – источник финансирования, к примеру. Более 2,5 миллиона граждан должны были выложить из своего кармана или государство заплатит? Эти и другие вопросы не были выяснены», - сказал Мирлан Жеенчороев.

 

  • «А сбор биометрических данных однозначно необходим. Система идентификации идет в ногу со временем. Кыргызстан в этом деле на постсоветском пространстве один из первых», - добавил он.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42790/

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