Мирлан Жеенчороев: Недопустимо позволять мошенникам и террористам использовать кыргызские паспорта

Вопрос поддельных паспортов стоит на контроле у профильного комитета Жогорку Кенеша. Об этом на встрече с журналистами сообщил депутат Мирлан Жеенчороев.

Напомним, в мае 2016 года в Турции полиция задержала 98 граждан Китая с поддельными кыргызскими паспортами.

«Мы еще не получили ответов, кто был источник фальсификации: в нашей стране их изготавливали или в другой. Правоохранительные органы Турции и Кыргызстана это дело еще не окончили. Много информации засекреченной. Мы обсуждаем этот вопрос. Ведь это угроза национальной безопасности», - отметил Мирлан Жеенчороев.

«Национальный паспорт – один из атрибутов страны. И если их будут повсеместно подделывать и ими будут пользоваться разные мошенники и террористы, это нанесет огромный ущерб имиджу государства», - сказал нардеп.

Отметим, что в конце 2016 года члены комитета ЖК по международным делам, обороне и безопасности отклонили законопроект «О национальных паспортах, удостоверяющих личность», предполагающий также введение биометрических документов. Инициатор законопроекта отозвал законопроект.

«Жогорку Кенеш, наоборот, поддерживает необходимость системы идентификации, сбора биометрических данных. Но в концепции были нерешенные вопросы – источник финансирования, к примеру. Более 2,5 миллиона граждан должны были выложить из своего кармана или государство заплатит? Эти и другие вопросы не были выяснены», - сказал Мирлан Жеенчороев.