Теракт в Стамбуле. Установлена личность подозреваемого

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Турецкая полиция установила личность подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь в Стамбуле. Об этом сообщают российские СМИ.
По их данным, нападавший — выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан.
Ранее сообщалось, что в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин КР Яхье Машрапов. В эфире турецкого телеканала TRT World была продемонстрирована фотография загранпаспорта на его имя.
Впоследствии мужчина заявил, что не имеет отношения к этому нападению. По словам Машрапова, он прилетел в Турцию 1 января уже после того, как произошел теракт. В Стамбуле он занимался делами, связанными с торговлей.
Ранее в ночь на 1 январе в клубе Reina в Стамбуле неизвестный террорист открыл стрельбу. Жертвами нападения стали 39 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».
По делу о теракте в Стамбуле задержаны 40 человек, в том числе граждане России.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42807/