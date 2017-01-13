Спортивный чиновник не согласен с обвинениями в растрате

Директор Госпредприятия «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» (ГП СС и СО) Эдиль Касенов не согласен с информацией, опубликованной ИА «24.kg».

Однако в доказательство своей правоты чиновник ничего, кроме документации о техническом состоянии объектов ГП, не прислал.

Ранее со ссылкой на доклад советника Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве КР Абдималика Кудайбердиева были опубликованы новости, в которых отражены нарушения в деятельности ГП.

Сообщалось, что в ГП «СС и СО» сразу двух сотрудников оформили на одну и ту же должность.

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В письме за подписью Эдиля Касенова говорится, что Е.Бирюкова была приглашена по трудовому соглашению для осуществления технадзора на период проведения ремонтно-строительных работ во Дворце спорта и на стадионе «Спартак» с 4 июня 2012 года. Второй сотрудник - И.Канаев также по трудовому соглашению был приглашен для технадзора с 1 октября 2015 года, так как ранее было принято решение о расторжении договора с Бирюковой.

Согласно письму Эдиля Касенова, соглашение с Бирюковой расторгнуто с 1 декабря 2015 года «после приема-передачи всей документации, находящейся в ее распоряжении».

Уточнялось, что, согласно штатному расписанию, в ГП не предусмотрена такая должность, из чего следует, что вышеуказанные сотрудники не являлись работниками предприятия, но осуществляли контроль за качеством ремонтно-строительных работ.

Однако в акте Счетной палаты об аудите использования бюджетных и спецсредств в Госагентстве и его подведомственных и территориальных органах за 2014-2015 годы информация, озвученная советником главы Госагентства, подтверждается:

Аудитом установлен факт выплаты заработной платы не работающим в ГП «УССиСО» и не выполняющим свои функциональные обязанности лицам.

Необоснованно выплачены заработная плата в 287,8 тысячи сомов и командировочные расходы в 11,2 тысячи сомов.

В документе Счетной палаты также сказано, что выплаты на 804,3 тысячи сомов по трудовым соглашениям произведены необоснованно - без акта и отчета о выполненных работах, то есть без подтверждающих документов. За 9 месяцев 2015 года сумма составила 770,8 тысячи сомов.

В Кыргызстане пожертвования на спортивные сооружения есть, а документов нет Подробнее Относительно другой информации Абдималика Кудайбердиева о том, что ГП «УСС и СО» не оприходовало добровольные пожертвования организаций и граждан, его глава Эдиль Касенов пишет: «Все работы произведены за счет безвозмездной спонсорской помощи на сумму более 10 миллионов сомов и переданы в виде выполненных работ, а не в виде наличных средств».

Однако в пункте 14 «Устава» Госпредприятия прописано:

Основой использования имущества является право хозяйственного ведения объектами недвижимости, основными средствами и другим имуществом, являющимися собственностью учредителя и переданными им на баланс предприятия, с соблюдением предусмотренных законодательством КР правил и процедур.

А если так, то согласно закону:

Расходы ремонтных и других мероприятий производятся на основании обоснованных расчетов и утверждений (дефектный акт, проектно–сметная документация и т.д.) вне зависимости от источника финансирования.

Как прокомментировали ситуацию ИА «24.kg» в Счетной палате, еще в июне 2016 года ведомство информировало о нарушениях на госпредприятии, выявленных в ходе проверки.

И объем этих нарушений достаточно велик - по результатам аудита они составили 11,7 миллиона сомов.

«Так, недостача денежных средств - 0,3 миллиона сомов; нарушения и недостатки при расходовании средств – 11,4 миллиона сомов, из них: необоснованные выплаты заработной платы – 2,2 миллиона сомов, необоснованное списание денежных средств – 3,8 миллиона сомов, нецелевое использование государственных средств – 5,4 миллиона сомов. Сумма, подлежащая восстановлению, - 9,5 миллиона сомов, из них в ходе аудита восстановлено 6 миллионов сомов.

В ГП также установлены резервы и потери бюджета на 1,6 миллиона сомов, прочие нарушения – 4,8 миллиона сомов», - указано в документе.

По итогам аудита Счетная палата дала Госагентству предписание устранить нарушения, выявленные в ходе аудита. А ГП «УССиСО» - восстановить 3,5 миллиона сомов, в республиканский бюджет — 0,2 миллиона сомов, а также соблюдать нормы законодательства. Материалы переданы в МВД КР и Генеральную прокуратуру.