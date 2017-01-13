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Команду «Азия MIX» наградили в номинации «Прорыв года» за достижения в сфере молодежной политики
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Команду «Азия MIX» наградили в номинации «Прорыв года» за достижения в сфере молодежной политики

13/01/17 18:11, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Команду «Азия MIX» наградили в номинации «Прорыв года» за достижения в сфере молодежной политики. Премии за 2016 год сегодня в Бишкеке вручало Госагентство Кыргызстана по делам молодежи, физической культуры и спорта.

 

Отмечается, что в начале 2016-го «Азия MIX» выиграла «Большой КиВиН в золотом», а в конце впервые за всю историю КВН КР и стран Центральной Азии стала чемпионом высшей лиги.

 

В этой же категории награждена танцевальная группа «Тумар», ставшая финалистом проекта «Минута славы» в Турции, участником аналогичного шоу на Украине и обладателем Гран-при «Открытый Казахстан». Тумаровцы победили на чемпионате КР по танцам «пара дэнс» и заняли третье место на конкурсе «В Чехии и Словакии есть таланты».

 

 

Награждено и общественное объединение «Кыргыз юнион». В 2016-м организованный им первый Всемирный курултай молодежи Кыргызстана в номинации «Лучший социальный проект в Центральной Азии» занял первое место.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43158/

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