Команду «Азия MIX» наградили в номинации «Прорыв года» за достижения в сфере молодежной политики. Премии за 2016 год сегодня в Бишкеке вручало Госагентство Кыргызстана по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Отмечается, что в начале 2016-го «Азия MIX» выиграла «Большой КиВиН в золотом», а в конце впервые за всю историю КВН КР и стран Центральной Азии стала чемпионом высшей лиги.

В этой же категории награждена танцевальная группа «Тумар», ставшая финалистом проекта «Минута славы» в Турции, участником аналогичного шоу на Украине и обладателем Гран-при «Открытый Казахстан». Тумаровцы победили на чемпионате КР по танцам «пара дэнс» и заняли третье место на конкурсе «В Чехии и Словакии есть таланты».

Награждено и общественное объединение «Кыргыз юнион». В 2016-м организованный им первый Всемирный курултай молодежи Кыргызстана в номинации «Лучший социальный проект в Центральной Азии» занял первое место.