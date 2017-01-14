Кыргызстанцам, живущим в высокогорье, предлагают выплачивать компенсацию при рождении ребенка

Компенсацию в 10 тысяч сомов предлагают выплачивать при рождении ребенка кыргызстанцам, проживающим в высокогорных районах республики.

Поправки в Закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах» вынесены на общественное обсуждение на сайте парламента. Изменения инициируют ряд народных избранников.

Они предлагают выплачивать единовременную денежную компенсацию при рождении ребенка или усыновлении (ребенка в возрасте до шести месяцев) лицам, постоянно проживающим в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах.

Право на получение матпомощи возникает при рождении ребенка (усыновлении) и прекращается по истечении шести месяцев со дня рождения. С заявлением могут обратиться родители, усыновители, опекуны, лица, на иждивении которых находится ребенок.

Компенсация выплачивается одному из родителей, если он не лишен родительских прав в судебном порядке.

Также вводятся нормы, по которым компенсация не выплачивается: в случае рождения мертвого ребенка, для детей, находящихся в государственных или семейных детских домах. Она отменяется в случае смерти ребенка и если его законные представители более не проживают в условиях высокогорья (сменили прописку).

По предварительным данным, в отдаленных и труднодоступных зонах проживают около 1 миллиона 217 тысяч человек. В год в регионах может рождаться около 33 тысяч детей.

Сумма для выплаты единовременной денежной компенсации может составить около 330 миллионов сомов в год.

Если закон примут в 2017 году, он вступит в силу 1 января 2018-го.

Отметим, депутат парламента Дастанбек Джумабеков ранее предложил выплачивать кыргызстанцам за новорожденного от 30 тысяч до 50 тысяч сомов. Поправки в Закон «О государственных пособиях» также вынесли на общественное обсуждение.