Кыргызстанцам, живущим в высокогорье, предлагают выплачивать компенсацию при рождении ребенка

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Компенсацию в 10 тысяч сомов предлагают выплачивать при рождении ребенка кыргызстанцам, проживающим в высокогорных районах республики.
Поправки в Закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах» вынесены на общественное обсуждение на сайте парламента. Изменения инициируют ряд народных избранников.
Они предлагают выплачивать единовременную денежную компенсацию при рождении ребенка или усыновлении (ребенка в возрасте до шести месяцев) лицам, постоянно проживающим в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах.
Компенсация выплачивается одному из родителей, если он не лишен родительских прав в судебном порядке.
Также вводятся нормы, по которым компенсация не выплачивается: в случае рождения мертвого ребенка, для детей, находящихся в государственных или семейных детских домах. Она отменяется в случае смерти ребенка и если его законные представители более не проживают в условиях высокогорья (сменили прописку).
Сумма для выплаты единовременной денежной компенсации может составить около 330 миллионов сомов в год.
Если закон примут в 2017 году, он вступит в силу 1 января 2018-го.
Отметим, депутат парламента Дастанбек Джумабеков ранее предложил выплачивать кыргызстанцам за новорожденного от 30 тысяч до 50 тысяч сомов. Поправки в Закон «О государственных пособиях» также вынесли на общественное обсуждение.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43170/