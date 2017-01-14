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Состояние тяжело раненного в Петербурге кыргызстанца стабильно

14/01/17 09:55, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В посольстве Кыргызстана в России рассказали о судьбе тяжело раненного в Санкт-Петербурге гражданина республики.

 

ИА «24.kg» сообщало, что в ночь на 12 января 32-летнего кыргызстанца с глубокими порезами лица и шеи доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга.

 

«Это уроженец Ошской области, 1984 года рождения. В настоящее время он находится в городской Александровской больнице. Его состояние стабильное», - сообщили в диппредставительстве.

 

«В беседе с пострадавшим выяснилось, что ранение получено на почве бытовой ссоры с его знакомым. В правоохранительные органы кыргызстанец обращаться не стал. Более того, в ходе допроса написал отказ от принятия мер в отношении причинившего вред его здоровью», - добавили в посольстве.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43171/

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