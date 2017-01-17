Найдено тело четвертого члена экипажа «Боинга-747»

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Сегодня в 10.15 на месте крушения «Боинга-747» найдено тело четвертого члена экипажа грузового самолета. Об этом сообщили в МЧС.
По данным ведомства, тело отправят в Республиканский центр судебно-медицинских экспертиз (РЦСМЭ).
Ранее сообщалось, что в бишкекском морге опознано 37 тел, в том числе три летчика.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43343/