Найдено тело четвертого члена экипажа «Боинга-747»

Сегодня в 10.15 на месте крушения «Боинга-747» найдено тело четвертого члена экипажа грузового самолета. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, тело отправят в Республиканский центр судебно-медицинских экспертиз (РЦСМЭ).

Ранее сообщалось, что в бишкекском морге опознано 37 тел, в том числе три летчика.