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Найдено тело четвертого члена экипажа «Боинга-747»

17/01/17 10:33, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Сегодня в 10.15 на месте крушения «Боинга-747» найдено тело четвертого члена экипажа грузового самолета. Об этом сообщили в МЧС.

 

По данным ведомства, тело отправят в Республиканский центр судебно-медицинских экспертиз (РЦСМЭ).

 

Ранее сообщалось, что в бишкекском морге опознано 37 тел, в том числе три летчика.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43343/

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