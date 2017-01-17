Волонтеры. Когда милосердие не просто слово

Когда в стране случается беда и возникают масштабные форс-мажорные обстоятельства, рядовые кыргызстанцы мобилизуются и оказывают помощь гораздо эффективнее ответственных лиц и госучреждений.

Вот и вчера, когда республику постигло страшное несчастье – при заходе на посадку в аэропорту «Манас» турецкий грузовой самолет потерпел крушение, повлекшее многочисленные жертвы и разрушения, обычные люди не растерялись.

Они не спрятались за понятными в этой ситуации слезами, не стали прикрываться срочной работой и неотложными делами. По зову сердца волонтеры, а речь пойдет о них, стали выполнять конкретную и необходимую работу – собирать вещи, деньги, продукты и доставлять их тем, кто в этом остро нуждается.

Эти люди не боятся потратиться, не жалеют времени и сил. По сути, писать это слово – «волонтеры» - надо с большой буквы. Это люди, делающие добро и не устающие от этого.

Мария Орлова - журналист, один из организаторов многолетней акции поддержки ветеранов Великой Отечественной войны «Я помню, я горжусь», член Комитета солдатских матерей.

Нурия Чойбаева - сотрудник международного проекта, инициатор последней крупной акции по закладке аллеи в память погибших при пожаре в Москве девушек. Мэрия идею поддержала, аллея заложена.

Зульфира Хайбуллина - владелица сети кофеен, волонтер со стажем, модератор раздела «Благотворительность» интернет-форума Diesel.

Динара Аляева -глава благотворительного фонда «Помогать легко», инициатор создания первого в Кыргызстане детского хосписа.

Тимур Азыков - руководитель проекта «Ветераны 365», организатор акции «Свеча памяти», посвященной погибшим в Великой Отечественной войне. Участник акции по поддержке ветеранов.

Надежда Хохлова - модератор форума Diesel, журналист, автор многих материалов о тех, кто нуждается в помощи.

Елена Воронина - медиаэксперт. Участник многих акций помощи и поддержки людей, попавших в беду.

Нуриля Чекирова - председатель общественного объединения «Поколение Бест». Участник многих акций помощи и поддержки людей, попавших в беду.

Огромная благодарность и низкий поклон всем вам за участие в судьбе тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается в помощи! Спасибо вам, дорогие наши соотечественники, за чуткость и милосердие! За сострадание к людям. Это вызывает наше глубокое уважение.

И пока в стране есть настоящие граждане, которые понимают, что такое патриотизм не на словах, а на деле, которые способны ощущать чужое горе как свое, у Кыргызстана есть шанс на будущее.

Спасибо!…