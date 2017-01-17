Крушение «Боинга-747». Специалисты МАК (список)

Для проведения объективного расследования со стороны технико-экспертной команды авиационных специалистов причин крушения турецкого грузового судна в Кыргызстан прибудут эксперты МАК. Руководить работой Комиссии по расследованию будут представители МАК СНГ.

Для работы в рамках Комиссии по расследованию от Межгосударственного авиационного комитета прибывают представители:

Председатель комиссии - Леонид Каширский / Kashirskiy Leonid

Валентин Синицын / Sinitsyn Valentin

Владимир Киселев / Kiselev Vladimir

Роман Секлетов / Sekletov Roman

Нина Кожевникова / Kozhevnikova Nina

Татьяна Александрова / Aleksandrova Tatiana

В состав комиссии вместе с экспертами МАК СНГ входят инспекторы летно-производственных отделов АГА (Агентство гражданской авиации).

Эксперты МАК прибывают сегодня рейсом из Москвы.

Также в качестве наблюдателей и представителей по техническому содействию от государства-разработчика и государства-эксплуатанта примут участие команды Национального совета по безопасности на транспорте/США (NTSB/National Transport Safety Board – независимое американское агентство, расследующее происшествия на транспорте), Национального совета по расследованию происшествий Турецкой Республики - независимый орган по расследованию происшествий на транспорте и Главного Директората гражданской авиации при Министерстве транспорта Турции.

Министерство транспорта и дорог КР убедительно просит все ведомства, СМИ и другие организации воздержаться от каких-либо комментариев по поводу причин и версий авиационного происшествия до выяснения всех обстоятельств и завершения работы комиссии.

Министерство транспорта и дорог КР сообщает, что координацией работы Комиссии по расследованию авиационного происшествия от КР будут заниматься эксперты АГА.