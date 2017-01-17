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Крушение «Боинга-747». Специалисты МАК (список)

17/01/17 18:01, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Для проведения объективного расследования со стороны технико-экспертной команды авиационных специалистов причин крушения турецкого грузового судна в Кыргызстан прибудут эксперты МАК. Руководить работой Комиссии по расследованию будут представители МАК СНГ.

 

Для работы в рамках Комиссии по расследованию от Межгосударственного авиационного комитета прибывают представители:

  • Председатель комиссии - Леонид Каширский / Kashirskiy Leonid
  • Валентин Синицын / Sinitsyn Valentin
  • Владимир Киселев / Kiselev Vladimir
  • Роман Секлетов / Sekletov Roman
  • Нина Кожевникова / Kozhevnikova Nina
  • Татьяна Александрова / Aleksandrova Tatiana

 

В состав комиссии вместе с экспертами МАК СНГ входят инспекторы летно-производственных отделов АГА (Агентство гражданской авиации).

 

Эксперты МАК прибывают сегодня рейсом из Москвы.

 

Также в качестве наблюдателей и представителей по техническому содействию от государства-разработчика и государства-эксплуатанта примут участие команды Национального совета по безопасности на транспорте/США (NTSB/National Transport Safety Board – независимое американское агентство, расследующее происшествия на транспорте), Национального совета по расследованию происшествий Турецкой Республики - независимый орган по расследованию происшествий на транспорте и Главного Директората гражданской авиации при Министерстве транспорта Турции.

 

Крушение «Боинга-747». Поминутная хронология

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Министерство транспорта и дорог КР убедительно просит все ведомства, СМИ и другие организации воздержаться от каких-либо комментариев по поводу причин и версий авиационного происшествия до выяснения всех обстоятельств и завершения работы комиссии.

 

Министерство транспорта и дорог КР сообщает, что координацией работы Комиссии по расследованию авиационного происшествия от КР будут заниматься эксперты АГА.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43397/

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