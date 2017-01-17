Крушение «Боинга-747». Найден второй «черный ящик»

Найден второй «черный ящик» на месте авиакатастрофы «Боинга-747». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Отметим, первый бортовой самописец на месте катастрофы нашли накануне. Второй самописец найден сегодня под обломками упавшего самолета.

Анализом данных с «черных ящиков» займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).