Крушение «Боинга-747». Найден второй «черный ящик»

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Найден второй «черный ящик» на месте авиакатастрофы «Боинга-747». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Отметим, первый бортовой самописец на месте катастрофы нашли накануне. Второй самописец найден сегодня под обломками упавшего самолета.
Анализом данных с «черных ящиков» займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43400/