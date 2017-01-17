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Крушение «Боинга-747». Найден второй «черный ящик»

17/01/17 18:18, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Найден второй «черный ящик» на месте авиакатастрофы «Боинга-747». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

 

Крушение «Боинга-747». Поминутная хронология

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Отметим, первый бортовой самописец на месте катастрофы нашли накануне. Второй самописец найден сегодня под обломками упавшего самолета.

 

Анализом данных с «черных ящиков» займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43400/

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