Крушение «Боинга-747». Комиссия МАК вскроет «черные ящики» в Москве

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Комиссия Межгосударственного авиационного комитета приехала в Кыргызстан для проведения расследования крушения «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшит Калилов.
По его словам, комиссия МАК состоит из 6 специалистов. Ее возглавляет Леонид Каширский. «Сегодня уже состоялась планерка с представителями Агентства гражданской авиации, аэропорта «Манас», ГП «Кыргызаэронавигация». Завтра, 18 января, начнется работа комиссии», - сказал Жамшит Калилов.
Кыргызская сторона воздерживается от выдвижения версии случившегося. «Самолет не вписался во взлетно-посадочную полосу. Это факт, его не оспоришь. А вот почему это произошло, предстоит расследовать», - отметил министр.
Уже найден второй «черный ящик». Комиссия МАК увезет их с собой. Расшифровкой данных займутся в Москве.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43402/