RSS
facebookfacebookgoogale+
Как выбрать лыжи и сноуборд. Советы новичкам
Полюби свой дом, и он отблагодарит тебя
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 00:53
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Крушение «Боинга-747». Комиссия МАК вскроет «черные ящики» в Москве

17/01/17 18:43, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета приехала в Кыргызстан для проведения расследования крушения «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшит Калилов.

 

По его словам, комиссия МАК состоит из 6 специалистов. Ее возглавляет Леонид Каширский. «Сегодня уже состоялась планерка с представителями Агентства гражданской авиации, аэропорта «Манас», ГП «Кыргызаэронавигация». Завтра, 18 января, начнется работа комиссии», - сказал Жамшит Калилов.

 

Крушение «Боинга-747». Поминутная хронология

Подробнее

Кыргызская сторона воздерживается от выдвижения версии случившегося. «Самолет не вписался во взлетно-посадочную полосу. Это факт, его не оспоришь. А вот почему это произошло, предстоит расследовать», - отметил министр.

 

Уже найден второй «черный ящик». Комиссия МАК увезет их с собой. Расшифровкой данных займутся в Москве.

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43402/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ