Кумбез Тайлака баатыра изменили до неузнаваемости за 1,7 миллиона сомов

На реставрацию кубмеза Тайлака баатыра потратили 1,7 миллиона сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Отмечается, что информация от Государственной дирекции по подготовке и проведению Года истории и культуры о поиске реставратора размещена 29 июня. Закупку осуществляли методом заключения прямого договора.

Деньги на реставрацию выделили из бюджета. Основным условием являлось то, что работы мог проводить только Специальный научно-реставрационный производственный участок Министерства культуры, который оказался победителем тендера.

К тендерной документации приложен чертеж кумбеза и прилегающей территории, по которому следовало отреставрировать памятник.

Напомним, в 2016 году в рамках Года истории и культуры Кыргызстан отметил 220-летие Тайлака баатыра.

Однако проделанная работа возмутила кыргызстанцев. Они предлагают в судебном порядке рассмотреть ответственность тех, кто изуродовал исторический памятник.