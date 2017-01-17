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Кумбез Тайлака баатыра изменили до неузнаваемости за 1,7 миллиона сомов

17/01/17 20:09, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

На реставрацию кубмеза Тайлака баатыра потратили 1,7 миллиона сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

 

Отмечается, что информация от Государственной дирекции по подготовке и проведению Года истории и культуры о поиске реставратора размещена 29 июня. Закупку осуществляли методом заключения прямого договора.

 

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Деньги на реставрацию выделили из бюджета. Основным условием являлось то, что работы мог проводить только Специальный научно-реставрационный производственный участок Министерства культуры, который оказался победителем тендера. 

 

К тендерной документации приложен чертеж кумбеза и прилегающей территории, по которому следовало отреставрировать памятник.

 

 

Напомним, в 2016 году в рамках Года истории и культуры Кыргызстан отметил 220-летие Тайлака баатыра.

 

Однако проделанная работа возмутила кыргызстанцев. Они предлагают в судебном порядке рассмотреть ответственность тех, кто изуродовал исторический памятник.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43409/

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