Крушение «Боинга-747». В дачном поселке работает мобильная клиника

В поселке Дачи СУ работает мобильная клиника. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель директора столичного Департамента здравоохранения Тилек Жантайбеков.

По его словам, врачи продолжат подворный обход. «Будем оказывать психотерапевтическую помощь. Помимо этого выставили бригаду скорой медицинской помощи на случай обращения или травм у спасателей МЧС, работающих на месте крушения самолета», - сказал Тилек Жантайбеков.

Напомним, 16 января в 7.31 возле аэропорта «Манас» потерпел крушение «Боинг-747». Погибли 38 человек.

«На данный момент опознано 37 тел. 38-е полностью обуглено, визуально его невозможно опознать. Поэтому нужна генетическая экспертиза, которую у нас не делают. На это потребуется время. Сейчас ведутся переговоры с Турцией и Россией, вопрос решится», - отметил Тилек Жантайбеков.

Накануне было заявлено, что это тело четвертого пилота.

В пресс-службе Минздрава добавили, что в больницах остается 12 пострадавших, выписали семилетнего мальчика, который находился в Сокулукской больнице (у него был ситуационный невроз легкой степени). «Мужчина с ожогами 45 процентов тела по-прежнему в тяжелом состоянии, он остается в реанимации. Но отрицательной динамики нет. На восстановление ему потребуются месяцы», - отметили в ведомстве.