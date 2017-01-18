Медиаэксперты не могут сказать, нарушали ли журналисты этику, освещая крушение «Боинга-747»

Медиаэксперты разделились на два лагеря. Одни считают, что сотрудники СМИ некорректно в большинстве своем подавали информацию о семьях погибших и пострадавших в результате падения турецкого грузового самолета. Другие полагают, что нормы этики не нарушены.

Глава ОФ «Институт Медиа Полиси» Бегаим Усенова заявила ИА «24.kg», что ее организация мониторингом не занимается и может рассматривать ту или иную публикацию только в связи с поступившим обращением.

«Но если говорить об уже возникшем резонансе вокруг малыша Жакшылыка, потерявшего в трагедии всю семью, то одни утверждают, что журналисты нарушили все мыслимые нормы, показав его лицо по телевизору и на фото, другие полагают, что история подана очень бережно, и в шоу это не превратилось. Возможно, это мальчику поможет в будущем, найдется немало людей, кто захочет позаботиться о нем», - отметила Бегаим Усенова.

Крушение «Боинга-747». Поминутная хронология Подробнее Член комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ Нургуль Абдикеримова сказала, что вопрос отслеживания материалов в СМИ будет обсуждаться дополнительно. Пока четкой позиции нет. «Мнения высказываются разные. Опять же относительно того, что в эфире и публикациях было показано лицо мальчика, ставшего сиротой из-за авиакатастрофы», - подчеркнула Нургуль Абдикеримова.

Председатель ОО «Журналисты» Азамат Тынаев также отметил, что пока тема мониторинга не поднималась, но если будет необходимость, то анализ по следам статей и сюжетов будет проведен на предмет соблюдения журналистами этических норм.

Напомним, 16 января в 7.31 возле аэропорта «Манас» потерпел крушение «Боинг-747». Погибли 38 человек, разрушено около 30 домов.