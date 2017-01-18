Верховный суд не оправдывал сотрудника ГАИ Айбека Эшбаева

Верховный суд не принимал решения по сотруднику ГАИ Айбеку Эшбаеву. Об этом ИА «24.kg» заявили в ВС КР, опровергая публикации в СМИ, что покончившего с собой в камере СИЗО ГКНБ в феврале 2012 года Эшбаева оправдали все инстанции.

В ВС уточнили, что Октябрьский районный суд 3 марта 2014 года прекратил уголовное дело в отношении Айбека Эшбаева, обвиняемого в вымогательстве $100, злоупотреблении и служебном подлоге, в связи с его смертью.

Решение обжаловали в Бишкекском городском суде. Судебная коллегия оставила его в силе.

Айбек Эшбаев повесился 13 февраля 2012 года на внутренней решеточной двери в СИЗО ГКНБ.