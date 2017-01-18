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Верховный суд не оправдывал сотрудника ГАИ Айбека Эшбаева

18/01/17 16:10, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Верховный суд не принимал решения по сотруднику ГАИ Айбеку Эшбаеву. Об этом ИА «24.kg» заявили в ВС КР, опровергая публикации в СМИ, что покончившего с собой в камере СИЗО ГКНБ в феврале 2012 года Эшбаева оправдали все инстанции.

 

В ВС уточнили, что Октябрьский районный суд 3 марта 2014 года прекратил уголовное дело в отношении Айбека Эшбаева, обвиняемого в вымогательстве $100, злоупотреблении и служебном подлоге, в связи с его смертью.

 

Решение обжаловали в Бишкекском городском суде. Судебная коллегия оставила его в силе.

 

Айбек Эшбаев повесился 13 февраля 2012 года на внутренней решеточной двери в СИЗО ГКНБ.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43462/

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