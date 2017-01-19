МЧС КР опровергает обвинение в задержке прибытия пожарных на место крушения «Боинга-747»

Министерство чрезвычайных ситуаций КР вносит уточнение относительно обвинений в позднем прибытии пожарных на место крушения «Боинга-747». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее депутат Алтынбек Жунус уулу заявил в парламенте, что многие из погибших скончались от ожогов.

«Они скончались не от того, что упал самолет и их придавило обломками, а от ожогов. Если вы посмотрите первые минуты после крушения, то увидите, что там все в огне. По некоторым данным, пожарные расчеты прибыли спустя 40 минут», - сказал депутат.

Согласно информации МЧС КР:

16 января 2017 года в 7.17 авиалайнер марки «Боинг-747-400», принадлежащий Турецкой авиакомпании АСТ и выполнявший полет рейсом №6491 (Гонконг – Бишкек - Стамбул), производя посадку на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта «Манас» для заправки топлива, упал на село Дачи СУ. За короткий срок на место ЧС было стянуто большое количество сил и средств различными соответствующими службами для устранения последствий ЧС.

17 января текущего года в 7.25 в Службу «112» поступило сообщение от двух граждан о том, что на дома упал самолет и возник пожар.

7.26 - из аэропорта «Манас» выехали пожарные расчеты.

7.29 - МЧС КР была поднята тревога и оповещены все соответствующие службы и подведомственные подразделения, подняты все силы: управления МЧС города Бишкека и Чуйской области, Служба спасения «161», службы экстренного реагирования «101», «102», «103», Генеральный штаб ВС, МВД, ГКНБ, аэропорт «Манас», ГП «Кыргызаэронавигация».

7.29 - на место падения самолета выехали находившиеся вблизи (в селе) пожарно-спасательные службы (два расчета и оперативная группа из шести человек).

7.29 – на место ЧС выехали 24 спасателя из четырех групп Службы спасения МЧС КР города Бишкека.

7.30 – аварийно-спасательная машина службы противопожарного обеспечения полетов БФ ОАО «МАМ» начала тушение с расчетом двух водяных и двух лафетных стволов. Также на место прибыла аварийно-спасательная машина с расчетом 8 человек и резервная машина МАЗ с расчетом 4 человека.

7.40 - пожарно-спасательные расчеты приступили к тушению пожара.

7.42 - дополнительно привлекли 10 пожарных расчетов, наиболее близко находящиеся пожарные службы города Бишкека и Чуйской области.

8.00 - из Государственного центра подготовки спасателей МЧС КР прибыло 25 человек.

8.06 - пожарные расчеты, выехавшие из Бишкека и Чуйской области, прибыли на место ЧС и приступили к тушению пожара.

9.54 - пожар локализован.

«Площадь, где произошло ЧП, составила 4,8 гектара. В первый день на ликвидацию чрезвычайной ситуации привлекли 1 тысячу 180 человек и 71 единицу техники», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, турецкий самолет разбился 16 января в 7.31 при заходе на посадку. Лайнер не вписался во взлетно-посадочную полосу и упал на поселок Дачи СУ. Погибли 38 человек, еще 16 пострадали, 12 из них остаются в больницах.