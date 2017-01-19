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Прекратили голодовку заключенные колонии №27 в Кыргызстане

19/01/17 18:20, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Заключенные, осужденные за религиозный экстремизм и терроризм, отбывающие наказание в колонии №27 в селе Молдовановка, заявили о прекращении голодовки. Об этом сообщили в Государственной службе исполнения наказаний.

 

«В соответствии с законом осужденные сейчас содержатся на изолированном участке, сооруженном в ИК-27 в 2015 году», - сообщили в ГСИН.

 

Напомним, около 40 человек в колонии №27 объявили голодовку 13 января.

 

Ранее пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова сообщала, что осужденные требуют возврата прежнего режима содержания и права на условно-досрочное освобождение, так как они были осуждены до принятия закона об УДО.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43549/

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