Прекратили голодовку заключенные колонии №27 в Кыргызстане

Заключенные, осужденные за религиозный экстремизм и терроризм, отбывающие наказание в колонии №27 в селе Молдовановка, заявили о прекращении голодовки. Об этом сообщили в Государственной службе исполнения наказаний.

«В соответствии с законом осужденные сейчас содержатся на изолированном участке, сооруженном в ИК-27 в 2015 году», - сообщили в ГСИН.

Напомним, около 40 человек в колонии №27 объявили голодовку 13 января.

Ранее пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова сообщала, что осужденные требуют возврата прежнего режима содержания и права на условно-досрочное освобождение, так как они были осуждены до принятия закона об УДО.