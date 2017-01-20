Крушение «Боинга-747». Обломки самолета останутся на месте до завершения экспертизы МАК

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов рассказал ИА «24.kg», почему приостановили расчистку места падения турецкого грузового самолета.

По его словам, сейчас территория крушения оцеплена. Ее охраняют сотрудники милиции. «На месте работают эксперты МАК. Пока они не дадут нам команду убирать обломки, мы не будем ничего трогать. «Черные ящики», все три, уже отправлены на расшифровку в Москву», - сказал Жамшитбек Калилов.

Он добавил, что представители страховой компании Турции, которая обязуется выплатить ущерб, направили министерству официальное письмо с уведомлением о том, что груз должны были доставить в Стамбул, и к Бишкеку он никакого отношения не имеет. В столице КР самолет должен был произвести только техническую посадку. Разгружаться в «Манасе» самолет не должен был.