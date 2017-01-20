«Турецкие авиалинии» могли совершать коммерческие рейсы в Бишкек только из Шанхая

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«Турецкие авиалинии» выполняют рейсы с коммерческими правами (выгрузка и загрузка грузов) только по маршруту Стамбул - Бишкек - Шанхай. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог Кыргызстана.
Отмечается, что «Турецкие авиалинии» выполняют грузовые рейсы на основе Меморандума о взаимопонимании между Турцией и КР о воздушном сообщении, подписанного 27 июня 2013 года. Стороны имеют право выполнять грузовые перевозки из Шанхая, Гонконга и Гуанчжоу.
На 2016-2017 годы авиакомпания подала расписание рейсов с коммерческими правами (выгрузки и загрузки грузов) только по маршруту Стамбул – Бишкек - Шанхай с частотой полетов 5 раз в неделю.
По маршрутам Стамбул – Бишкек - Гуанчжоу (3 раза в неделю) и Гонконг – Бишкек - Стамбул (2 раза в неделю) без коммерческих прав.
Расписание рейса утвердили 18 октября 2016 года на период с 30 октября по 20 марта 2017-го.
Целью посадки в аэропорту «Манас» разбившегося «Боинга-747» были дозаправка и замена экипажа.
У каждой авиакомпании есть правила по лимиту времени полетов и отдыха экипажа, поэтому турецкие компании в аэропорту «Манас» меняют пилотов.
Каких-либо выгрузок или погрузок в этом случае не предусматривается.
Ранее депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев заявил, что правительство скрывает от кыргызстанцев правду. Со ссылкой на турецкую компанию АСТ, которой принадлежал «Боинг-747», он заявил, что самолет шел на посадку в «Манасе», чтобы оставить в аэропорту груз. Дозаправка ему не требовалась.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43572/