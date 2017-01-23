Врачам Бишкека запретили напрямую жаловаться властям - президенту, Жогорку Кенешу, правительству и мэрии. Запрет ввел столичный Департамент здравоохранения.

Документ издал его директор Кубанычбек Кулбатыров.

Врачам запретили напрямую обращаться к властям с просьбами о выделении дополнительных средств, которые не предусмотрены в бюджете.

Нарушителям грозит дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения запретило врачам давать комментарии СМИ и пользоваться Интернетом в рабочее время.