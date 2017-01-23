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Врачам Бишкека запретили напрямую жаловаться властям - президенту, Жогорку Кенешу, правительству и мэрии. Запрет ввел столичный Департамент здравоохранения.
Документ издал его директор Кубанычбек Кулбатыров.
Врачам запретили напрямую обращаться к властям с просьбами о выделении дополнительных средств, которые не предусмотрены в бюджете.
Нарушителям грозит дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения запретило врачам давать комментарии СМИ и пользоваться Интернетом в рабочее время.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43683/