RSS
facebookfacebookgoogale+
Опасные игрушки. На свой страх и риск
«Золотые ершики» Кыргызстана: как чиновники тратят народные деньги
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 января 2017 года. Понедельник. Бишкекское время 14:00
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Врачам Бишкека запретили напрямую жаловаться властям

23/01/17 13:30, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Врачам Бишкека запретили напрямую жаловаться властям - президенту, Жогорку Кенешу, правительству и мэрии. Запрет ввел столичный Департамент здравоохранения.

 

Документ издал его директор Кубанычбек Кулбатыров.

 

 

Врачам запретили напрямую обращаться к властям с просьбами о выделении дополнительных средств, которые не предусмотрены в бюджете.

 

Нарушителям грозит дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.

 

Напомним, ранее Министерство здравоохранения запретило врачам давать комментарии СМИ и пользоваться Интернетом в рабочее время.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43683/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ