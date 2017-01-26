Голодовка Азимжана Аскарова. Осужденный просит в случае его кончины сразу сообщить об этом супруге

Азимжан Аскаров объявил о бессрочной голодовке и просит в случае его кончины сразу сообщить об этом супруге и правозащитникам. Об этом он уведомил начальника СИЗО-1, где содержится в настоящее время.

Как пояснил правозащитник, так он может бороться за восстановление справедливости, поскольку с первого дня был не согласен с предъявляемыми обвинениями. Он также не согласен с решением Чуйского областного суда.

Заключенный подчеркнул, что никаких претензий к сотрудникам СИЗО не имеет и благодарит их за проявленное к нему отношение.

Азимжан Аскаров согласен на осмотр врачом во время голодовки. Но предупредил, что не станет принимать никакие таблетки и отказывается от уколов.

Осужденный также просит в случае его кончины сразу сообщить об этом супруге и правозащитникам Толекан Исмаиловой и Абдымомуну Мамараимову.

В СИЗО-1 отметили, что медики будут контролировать состояние голодающего и не допустят критического ухудшения его здоровья.