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Голодовка Азимжана Аскарова. Осужденный просит в случае его кончины сразу сообщить об этом супруге

26/01/17 10:18, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Азимжан Аскаров объявил о бессрочной голодовке и просит в случае его кончины сразу сообщить об этом супруге и правозащитникам. Об этом он уведомил начальника СИЗО-1, где содержится в настоящее время.

 

Как пояснил правозащитник, так он может бороться за восстановление справедливости, поскольку с первого дня был не согласен с предъявляемыми обвинениями. Он также не согласен с решением Чуйского областного суда.

 


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Заключенный подчеркнул, что никаких претензий к сотрудникам СИЗО не имеет и благодарит их за проявленное к нему отношение.

 

Азимжан Аскаров согласен на осмотр врачом во время голодовки. Но предупредил, что не станет принимать никакие таблетки и отказывается от уколов.

 

Осужденный также просит в случае его кончины сразу сообщить об этом супруге и правозащитникам Толекан Исмаиловой и Абдымомуну Мамараимову.

 

В СИЗО-1 отметили, что медики будут контролировать состояние голодающего и не допустят критического ухудшения его здоровья.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43896/

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