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Участники митинга перед Верховным судом попытались войти в здание

26/01/17 12:02, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Участники митинга перед Верховным судом - члены общественного объединения «Айкол Ала-Тоо» - попытались войти в здание, однако солдаты и милиционеры их не пустили. Тогда они начали требовать, чтобы к ним вышел председатель ВС.

 

Митинг проходит перед Верховным судом в Бишкеке

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Не дождавшись этого, митингующие выбрали пять лидеров общественного объединения, которые принимают участие в акции, чтобы те прошли в здание для встречи с председателем ВС.

 

На место прибыли дополнительные силы милиции.

 

Перед собравшимися выступил экс-депутат парламента Мээрбек Мискенбаев, который предложил дать 20 дней на то, чтобы Верховный суд принял решение освободить от занимаемых должностей некоторых судей районных судов. В частности, Э.Жаркееву и А.Сатарову.

 

После этого участники акции протеста, которые вплотную подошли к входу в здание суда, отступили на несколько метров назад.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43912/

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