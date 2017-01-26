Участники митинга перед Верховным судом попытались войти в здание

Участники митинга перед Верховным судом - члены общественного объединения «Айкол Ала-Тоо» - попытались войти в здание, однако солдаты и милиционеры их не пустили. Тогда они начали требовать, чтобы к ним вышел председатель ВС.

Не дождавшись этого, митингующие выбрали пять лидеров общественного объединения, которые принимают участие в акции, чтобы те прошли в здание для встречи с председателем ВС.

На место прибыли дополнительные силы милиции.

Перед собравшимися выступил экс-депутат парламента Мээрбек Мискенбаев, который предложил дать 20 дней на то, чтобы Верховный суд принял решение освободить от занимаемых должностей некоторых судей районных судов. В частности, Э.Жаркееву и А.Сатарову.

После этого участники акции протеста, которые вплотную подошли к входу в здание суда, отступили на несколько метров назад.