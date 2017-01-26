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Председатель Свердловского райсуда Эльвира Жаркеева два года не может принять решение по делу

26/01/17 13:12, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

«Председатель Свердловского районного суда Эльвира Жаркеева два года не может принять решение по моему делу, заседание часто переносится, а мне приходится приезжать из Казахстана», - рассказал ИА «24.kg» бизнесмен Мамет Нагиев, проживающий в РК, который наблюдает за митингом перед зданием Верховного суда.

 

Участники митинга перед Верховным судом попытались войти в здание

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По его словам, он пострадал от недобросовестного партнера, в результате действий которого уже несколько лет не может вернуть вложенные им в дело более $3 миллионов.

 

«Верховные суды двух стран – Казахстана и Кыргызстана - вынесли решение, в соответствии с которым мне должны вернуть деньги. Однако мой бизнес-партнер подал иск в районный суд, и судья Жаркеева, несмотря на то, что есть решение Верховного суда, приняла его к рассмотрению, и вот уже два года не принимает никакого решения. Я до сих пор не могу получить вложенные деньги, не говоря уже о прибыли», - сказал казахстанский бизнесмен.

 

Также на митинге присутствует представитель одной из иностранных инвестиционных компаний, который рассказал, что из-за действий председателя Первомайского районного суда Бишкека не может вернуть вложенные ими средства.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43924/

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