Председатель Свердловского райсуда Эльвира Жаркеева два года не может принять решение по делу

«Председатель Свердловского районного суда Эльвира Жаркеева два года не может принять решение по моему делу, заседание часто переносится, а мне приходится приезжать из Казахстана», - рассказал ИА «24.kg» бизнесмен Мамет Нагиев, проживающий в РК, который наблюдает за митингом перед зданием Верховного суда.

По его словам, он пострадал от недобросовестного партнера, в результате действий которого уже несколько лет не может вернуть вложенные им в дело более $3 миллионов.

«Верховные суды двух стран – Казахстана и Кыргызстана - вынесли решение, в соответствии с которым мне должны вернуть деньги. Однако мой бизнес-партнер подал иск в районный суд, и судья Жаркеева, несмотря на то, что есть решение Верховного суда, приняла его к рассмотрению, и вот уже два года не принимает никакого решения. Я до сих пор не могу получить вложенные деньги, не говоря уже о прибыли», - сказал казахстанский бизнесмен.

Также на митинге присутствует представитель одной из иностранных инвестиционных компаний, который рассказал, что из-за действий председателя Первомайского районного суда Бишкека не может вернуть вложенные ими средства.