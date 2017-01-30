В Кыргызстане запретили снимать учеников с уроков для дежурства в столовой

Директорам школ запретили несанкционированно снимать учеников с уроков, а учителям - оставлять детей без присмотра во время занятий. Об этом говорится в инструктивно-методическом письме Министерства образования и науки.

Ведомство направило документ в общеобразовательные учреждения страны для усиления воспитательной работы.

Директорам школ поручено провести родительские собрания на тему ответственности родителей за позднее нахождение детей вне дома, а также усилить внеклассную работу с учениками с привлечением родительских комитетов.

В школах запретили снимать учеников с уроков для дежурства по школе или в столовой, уборки школьной территории, участия во внеклассных мероприятиях, не включенных в учебный план общеобразовательной организации.

Также учителям запретили оставлять учащихся без присмотра во время занятий и воспитательных мероприятий.

В случае острой необходимости (болезнь или плохое самочувствие ученика, наличие признаков насилия и так далее), требующей оказания медицинской помощи или совершения иных действий класс может быть оставлен под присмотром дежурного администратора. Если участие учителя не является необходимым, ученик (потерпевший, заболевший) передается дежурному администратору для принятия соответствующих мер.

Опоздание на урок или отсутствие школьной формы не должно являться основанием для недопуска учащегося к уроку. Удаление с уроков учащихся категорически запрещается.

Отметим, за неделю в Кыргызстане произошло три случая школьной поножовщины.