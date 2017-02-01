В Кыргызстане родителей призывают контролировать сайты, которые посещают школьники

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Министерство образования и науки КР обратилось в правоохранительные органы страны с информацией об игре «Тихий дом», которая появилась в социальных сетях и представляет серьезную угрозу для детей и подростков.
Ведомство поручило районным и городским управлениям усилить внешкольную работу с учащимися и их родителями.
В частности, провести родительские собрания и обязать взрослых контролировать то, какие сайты посещают школьники, а также их времяпрепровождение в социальных сетях. Следует провести профилактическую работу в отношении сетевых и компьютерных игр, которые могут нанести вред психологическому или физическому здоровью ребенка.
Накануне в МВД заявили, что в Кыргызстане на сегодня не зафиксировали ни одного случая самоубийства, причиной которого стал бы Интернет. Все факты суицида подростков спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44190/