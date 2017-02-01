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В Кыргызстане родителей призывают контролировать сайты, которые посещают школьники

1/02/17 09:01, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Министерство образования и науки КР обратилось в правоохранительные органы страны с информацией об игре «Тихий дом», которая появилась в социальных сетях и представляет серьезную угрозу для детей и подростков.

 

Ведомство поручило районным и городским управлениям усилить внешкольную работу с учащимися и их родителями.

 

В частности, провести родительские собрания и обязать взрослых контролировать то, какие сайты посещают школьники, а также их времяпрепровождение в социальных сетях. Следует провести профилактическую работу в отношении сетевых и компьютерных игр, которые могут нанести вред психологическому или физическому здоровью ребенка.

 


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Напомним, в Кыргызстане в соцсетях распространяется некая игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой.

 

Накануне в МВД заявили, что в Кыргызстане на сегодня не зафиксировали ни одного случая самоубийства, причиной которого стал бы Интернет. Все факты суицида подростков спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44190/

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