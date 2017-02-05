RSS
facebookfacebookgoogale+
Квартиры посуточно. Кого и как будут штрафовать
Игры депутатов: от альчиков до кок-бору
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 5 февраля 2017 года. Воскресенье. Бишкекское время 13:20
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг

5/02/17 13:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

ИА «24.kg» представляет новую рубрику, в которой иностранцы, живущие и работающие в Бишкеке, поделятся мнением о людях и столице Кыргызстана.

 

Открывает рубрику Сюзи Эйг, 40-летняя модель и фитнес-тренер из Таиланда, мама двух мальчиков.

 

 

- Что вас удивляет в нашей стране?

 

- Люди и природа. Кыргызстанцы открытые и всегда готовы прийти на помощь.

 

- О чем вы скучаете, чего вам не хватает здесь?

 

- Мне не хватает моих родных и близких. А еще многих ингредиентов в еде.

 

- У вас есть любимое место в Бишкеке?

 

- Парк «Ала-Арча».

 

- Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?

 

- Мне нравится разнообразие кухни. Правда, не знаю, можно ли некоторые блюда отнести к национальным. Любимые - это плов и шашлык. Но в силу того что я инструктор по фитнесу, не все, к сожалению, могу себе позволить. Говорят, здесь едят баранью голову… Это точно не для меня.

 

- Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

 

- Я очарована местными жителями, они милые и приветливые, а разочарована теми людьми, кто работает в сфере обслуживания. Ну и самим его качеством. Например, в продуктовом магазине у меня на родине кассир консультирует, объясняет, что это за продукт, а здесь торопят пробить чек на кассе.

 

- Что бы вы поменяли в Бишкеке?

 

- Если это было бы возможно, то образ жизни бишкекчан. Имею в виду изменения в сторону здоровых привычек.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44199/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ