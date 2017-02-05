Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
ИА «24.kg» представляет новую рубрику, в которой иностранцы, живущие и работающие в Бишкеке, поделятся мнением о людях и столице Кыргызстана.
Открывает рубрику Сюзи Эйг, 40-летняя модель и фитнес-тренер из Таиланда, мама двух мальчиков.
- Что вас удивляет в нашей стране?
- Люди и природа. Кыргызстанцы открытые и всегда готовы прийти на помощь.
- О чем вы скучаете, чего вам не хватает здесь?
- Мне не хватает моих родных и близких. А еще многих ингредиентов в еде.
- У вас есть любимое место в Бишкеке?
- Парк «Ала-Арча».
- Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?
- Мне нравится разнообразие кухни. Правда, не знаю, можно ли некоторые блюда отнести к национальным. Любимые - это плов и шашлык. Но в силу того что я инструктор по фитнесу, не все, к сожалению, могу себе позволить. Говорят, здесь едят баранью голову… Это точно не для меня.
- Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?
- Я очарована местными жителями, они милые и приветливые, а разочарована теми людьми, кто работает в сфере обслуживания. Ну и самим его качеством. Например, в продуктовом магазине у меня на родине кассир консультирует, объясняет, что это за продукт, а здесь торопят пробить чек на кассе.
- Что бы вы поменяли в Бишкеке?
- Если это было бы возможно, то образ жизни бишкекчан. Имею в виду изменения в сторону здоровых привычек.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44199/