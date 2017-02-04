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Общество

Смерть двух человек связана с противотуберкулезным препаратом ФС-1

Комиссия подтвердила смерть двух человек в результате приема противотуберкулезного препарата ФС-1. Об этом сообщили в Ассоциации «Партнерская сеть».

Выписки из заключения комиссии: «…Учитывая молодой возраст больной, ее клинический диагноз „инфильтративный туберкулез легких средней степени тяжести“, необоснованный прием йодсодержащего комбинированного препарата ФС-1, параклиническое подтверждение наличия глиоза в головном мозге (данные МРТ), глиоз развился по причине усиления воспалительного процесса в легких и гематогенного заноса инфекции в ЦНС с последующим развитием менингоэнцефалита».

«Анализируя вышеизложенное, можно предположить, что больная А.Т., 1991 года рождения, умерла от прогрессирования основного заболевания вследствие активации воспалительного процесса в легких и дальнейшего диссеминирования туберкулезной инфекции в ткани головного мозга (глиоз, менингоцефалит) под сочетанным воздействием йода и лития, присутствующих в составе препарата ФС-1, что непосредственно подтверждает прямое влияние препарата ФС-1 на смертельный исход данной больной», — сообщили в ассоциации.

По их информации, «смертельный исход второго больного 23-летнего Усенбек уулу Таланта, также предположительно наступил вследствие прогрессирования основного заболевания (диссеминированного туберкулеза) и дальнейшего развития дыхательной и сердечной недостаточности вследствие активации воспалительного процесса в легких под воздействием препарата ФС-1».

Ранее в Казахстане заявляли, что кыргызские больные умерли не от препарата ФС-1.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44509/
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